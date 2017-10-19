В России расширят список мест с запретом на курение

Минздрав России в своей антитабачной концепции предлагает расширить перечень мест, где запрещено курение, в частности, в машине в присутствии ребенка или где бы то ни было, если рядом есть человек, возражающий против курения.

«Необходимо дальнейшее расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма, в целях сокращения лиц, подвергающихся его воздействию и мотивирования потребляющих табак людей отказаться от его потребления»,- говорится в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, внесенному Минздравом в правительство.

При этом особого внимания, по мнению Минздрава, требует защита от табачного дыма уязвимых групп населения, «таких как детей и граждан с психическими расстройствами, которые не могут понимать значения своих действий или руководить ими».

Таким образом, говорится в проекте концепции, ключевой мерой по защите от воздействия табачного дыма является введение полного запрета на курение табака: в помещениях коммунальных квартир, принадлежащих собственникам на праве общей долевой собственности и используемых для обслуживания более одной комнаты, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановочных пунктах автомобильного общественного транспорта и на расстоянии 3 метров от них, на расстоянии 3 метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах.

Кроме того, предлагается запретить курение в личном транспортном средстве в присутствии детей, в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения (за исключением случаев, предусмотренных законом), сообщает Интерфакс.

В тексте отмечается, что «пассивное курение табака служит причиной развития рака легкого, болезней сердца и сосудов, придаточных пазух носа, респираторных, аллергических и других тяжелых заболеваний, а также бесплодия».