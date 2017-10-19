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В Сочи продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов

20:0219 октября 2017Просмотров: 90

В нем принимают участие 30 тысяч юношей и девушек со всего мира. В их числе - и мурманчане. Есть в составе делегации нашего региона и журналисты ТВ-21. И вот сейчас - репортаж из фестивального Сочи.

Экипировка участников фестиваля - это футболка-поло, свитер с капюшоном, жилетка и фирменная бейсболка. Цвета - желтый, зеленый, алый, синий и голубой. У участников форма - жёлтая, у волонтёров синяя. По замыслу дизайнера Игоря Чапурина, молодёжь и студенты всех стран должны тем самым объединиться и стать единым целым. Это удалось, ведь цвета - это ещё краски 5 континентов мира. Они есть и в символике.

Юрий Менчиц, заслуженный работник культуры России: «Сам цветок - это и есть первый символ фестиваля, который проходил в 57 году. Это символ юности жизни. Потом ягоды бывают, потом осень. А это весна».

А кто-то приехал и вовсе без формы, притягивает к себе интеллектом, хоть и искусственным, и приветливостью.

«Собрали комплименты со всех стран делегаты из Белоруссии. Их форма состоит из двух комплектов - спортивного костюма и делового. Всё сшито по индивидуальным меркам, поэтому, и сидят с иголочки».

«Нам очень приятно, что все с нами фотографируются, говорят, что белорусы молодцы. Здорово, что нам пошили эту форму».

А некоторые на фестивале форму меняют каждый день. Каждые 24 часа хозяйкой фестиваля становится следующий континент. Сегодня во главе - Африка. В честь неё и национальные костюмы и танцы.

«Я из Зимбабве. Я очень рада быть здесь. Спасибо, Сочи!»

А где найти снег на фестивале и погладить мишку? В нашем регионе. За белоснежные курточки, волонтёров и участников от Мурманской области называют снеговиками.

Михаил Волков, волонтёр делегации Мурманской области: «Обнимают берут куртку... и обещают что обязательно приедут к нам».

Многие приехали на фестиваль в национальных костюмах. Конечно, жилетку на костромское платье уже не надеть. Да и не принципиально. Ведь фестиваль объединяет всех и каждого, вне зависимости цвета и формы одёжки. Особенно это видно, когда звучит музыка.

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