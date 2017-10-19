Вовремя: коварство сахарного диабета

В чём кроется опасность сахарного диабета? Каковы осложнения данного заболевания? Можно ли избежать трагических последствий, используя современные меры профилактики и лечения?

На эти и многие другие вопросы, связанные с острой темой ответит заведующая отделением эндокринологии Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина Олеся Марченко.

Она станет гостем ведущего Юрия Ерофеева в студии программы «Вовремя лайт».

Смотрите программу «Коварство сахарного диабета» на канале ТВ21+ 19 октября в 20:15!