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Всемирный банк: экономика России вышла из рецессии и вернулась к росту

10:4519 октября 2017Просмотров: 110

Экономика России вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в Европе и Центральной Азии.

«В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Российская Федерация и Белоруссия вышли из рецессии», - пишут авторы документа.

Специалисты также подчеркивают, что «высокие цены на нефть и последующий высокий спрос на внутреннем рынке создали в России возможности для рабочих из соседних стран». 

ВБ считает, что России «требуются структурные реформы для повышения долгосрочного роста». К экономическим рискам специалисты отнесли «низкие цены на нефть и возможные негативные последствия расширения санкций».

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