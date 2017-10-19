Всемирный банк: экономика России вышла из рецессии и вернулась к росту

Экономика России вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в Европе и Центральной Азии.

«В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Российская Федерация и Белоруссия вышли из рецессии», - пишут авторы документа.

Специалисты также подчеркивают, что «высокие цены на нефть и последующий высокий спрос на внутреннем рынке создали в России возможности для рабочих из соседних стран».

ВБ считает, что России «требуются структурные реформы для повышения долгосрочного роста». К экономическим рискам специалисты отнесли «низкие цены на нефть и возможные негативные последствия расширения санкций».