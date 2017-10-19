Завтра в Кировске пройдет конференция «После Октябрьской революции. События и судьбы в истории Кольского Севера»

20 октября в музейно-выставочном центре АО «Апатит» состоится научно-практическая конференция «После Октябрьской революции. События и судьбы в истории Кольского Севера I половины XX века». Конференция включена в региональный план мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России.



События столетней давности, ставшие поворотными для России и повлиявшие на дальнейший ход всемирной истории, продолжают оставаться в центре внимания ученых и общественности. При всем расхождении взглядов на события невозможно отрицать тот факт, что 1917 год стал для Кольского Севера, как и для всей страны, временем радикальных изменений.



На конференции планируется обсудить широкий круг вопросов о событиях экономической, общественно-политической, научной, культурной жизни Кольского Севера в первой половине XX века, которые стали возможным во многом благодаря революции 1917 г.



Основные направления работы конференции: события I половины XX века в истории Мурмана, личности и их судьбы в истории Мурмана.



Организаторы конференции – Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области и Государственный архив Мурманской области. В конференции примут участие ученые Кольского научного центра Российской академии наук, краеведы, журналисты, представители архивов и музеев области.



Конференция начнется 20 октября в 10.00 в конференц-зале Музейно-выставочного центра АО «Апатит» (г. Кировск, пр. Ленина, 4а). Здесь же для участников и гостей будет проведена экскурсия «Быт и нравы Российской империи».