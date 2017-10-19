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Житель Полярного жестоко избивал сожительницу

14:0719 октября 2017Просмотров: 146

В александровскую полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации жительницы Полярного 1977 года рождения. 

У нее зафиксированы множественные кровоподтеки и четыре перелома ребер.

Согласно заключению медиков, полученные пострадавшей травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью.

Полицейские выяснили, опросив пострадавшую, что травмы она получила, поссорившись с сожителем.

Ссора с мужчиной возникла на почве личных неприязненных отношений в состоянии опьянения.

Нападавший нанес ей несколько ударов кулаком в область лица и туловища.

Подозреваемого в нанесении травм установили, доставили в отдел полиции и опросили.

Неработающий житель Полярного 1986 года рождения, ранее судимый за кражу и ограбление, признался в совершенном деянии, пояснив, что не смог сдержаться во время ссоры.

Полицейские выяснили, что в отношении мужчины уже возбуждено и уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Потерпевшей также является его сожительница, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По новому факту причинения ей умышленного вреда здоровью средней тяжести в возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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