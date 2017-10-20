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24 октября в Мурманске пройдет открытие военно-патриотического проекта «Белые журавли»

10:0020 октября 2017Просмотров: 278

24 октября в 17.00 в Молодежном центре гражданских инициатив по адресу: ул. С. Перовской, д. 39. состоится открытие ежегодного военно-патриотического проекта Неделя памяти «Белые журавли».

Праздник «Белых Журавлей» посвящен памяти людей, павших на поле боя во время войн и вооруженных конфликтов. Он направлен на укрепление дружбы народов на территории России. Инициатором данного мероприятия является народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.

Участником Недели памяти может стать любой учащийся образовательной организации города Мурманска. 

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