28 октября в Мурманске откроется выставка, посвященная 35 судоремонтному заводу

28 октября в 14 часов в краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «СРЗ 35: время, событие, люди». С этой выставки открывается череда мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею филиала «Центра судоремонта «Звёздочка» «35 судоремонтный завод».

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие историю развития завода: основание учреждения, период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., послевоенное время.

Посетители увидят модели судоремонтной техники и познакомятся с системой цехов, доков и причальных сооружений, позволяющих выполнять практически любые работы по ремонту и обслуживанию больших надводных кораблей и судов различного назначения, сообщает пресс-служба краеведческого музея.

Выставка работает до 28 ноября.