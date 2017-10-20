Бывшего замгубернатора Игоря Бабенко отправили в СИЗО

Отправить в следственный изолятор или оставить дома. Сегодня в суде решали вопрос об избрании меры пресечения Игорю Бабенко - экс-заместителю губернатора Мурманской области. Обвиняют его в мошенничестве. С поста вице-губернатора он уволился в начале октября, сейчас официально на пенсии и нигде не работает.

Заседание по избранию меры пресечения Игорю Бабенко началось в половине одиннадцатого утра в Октябрьском суде Мурманска.



Бывшего замгубернатора задержали позавчера - в среду - по месту жительства в Североморске. Вчера ему предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Речь идет о хищении денег в правительстве Мурманской области.



Ранее - этим летом были задержаны чиновники областного правительства Георгий Благодельский и Эдуард Никрашевский. Тогда их также обвинили в мошенничестве. Теперь все трое - фигуранты одного уголовного дела.



Ангелина Тенце, следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Мурманской области: «Используя свое служебное положение, организовали заключение между ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» и подконтрольными подрядчиками фиктивные договоры на оказание услуг и поставку товаров, которые фактически не исполнялись. А денежные средства за якобы исполненные договоры обналичивались и были израсходованы Бабенко, Благодельским и Никрашевским по собственному усмотрению».



По словам следователя, в уголовном деле есть и другие участники, но они пока не установлены.



Сторона обвинения настаивала на заключении Бабенко под стражу, аргументируя тем, что преступление тяжкое, коррупционное, и обвиняемый может чинить разного рода препятствия следствию. Защитник просил суд оставить его под домашним арестом.



Игорь Копликов, адвокат: «Скажите еще, пожалуйста, такой вопрос: у нас где-то в процессуальном кодексе предусмотрена коррупционная составляющая, как основание для того, чтобы применять самую строгую меру пресечения?»



Ангелина Тенце, следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Мурманской области: «Мы считаем, что это основание возможно предъявить суду в настоящий момент, потому что Бабенко занимал одну из высших должностей субъекта Российской Федерации и, несмотря на то, что он уволен, он обладает определенными связями в высших эшелонах власти. Может оказывать давление на соучастников уголовного дела, на свидетелей, которые работают в правительстве и дают показания по уголовному делу. Поэтому мы считаем, что его должность имеет значение, которую он занимал».

Адвокат отметил, что уголовное дело возбуждено несколько месяцев назад. За это время Бабенко не пытался сбежать и ни от кого не прятался.



Игорь Копликов, адвокат: «У нас следствием не представлено ни одного доказательства, что Бабенко каким-то образом оказывал влияние на уголовное дело, либо влиял на свидетелей, которые рассматриваются».



Сам Игорь Бабенко свою вину в мошенничестве не признает. Он заявил, что готов на всестороннюю работу с правоохранительными органами.



Игорь Бабенко, обвиняемый: «Готов сотрудничать со следствием, давать необходимые показания по тем эпизодам, которые следствие будут интересовать, готов на всестороннюю работу со следствием. Это первое. Второе: я не собираюсь каким-либо образом препятствовать следствию попытками скрыться с территории Мурманской области. За период проведения следственных действий я никоим образом не воздействовал ни нам кого их предполагаемых участников следственных действий, не собираюсь этого делать».

Выслушав все стороны, судья удалилась в совещательную комнату и вернулась спустя час.



Ирина Алексеева, судья октябрьского районного суда Мурманска: «Суд постановил: избрать обвиняемому Бабенко Игорю Леонидовичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть, по 17 декабря 17 года включительно».



Под стражу Игоря Бабенко взяли в зале суда. Максимальное наказание, которое ему может грозить, 6 лет лишения свободы.