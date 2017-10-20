Бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко заключили под стражу на два месяца

Сегодня суд постановил избрать меру пресечения бывшему замгубернатора Мурманской области Игорю Бабенко виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, что сегодня в Октябрьском суде прошло заседание по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Мурманской области.

Игоря Бабенко обвиняют по ст. 159 ч.3 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».

В должности заместителя губернатора Игорь Леонидович находился с февраля 2016 года. В его обязанности входила координация деятельности исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами, информационная политика правительства. Так же он курировал деятельность аппарата правительства.









