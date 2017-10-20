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Бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко заключили под стражу на два месяца

13:0220 октября 2017Просмотров: 287

Сегодня суд постановил избрать меру пресечения бывшему замгубернатора Мурманской области Игорю Бабенко виде заключения под стражу на два месяца. 

Напомним, что сегодня в Октябрьском суде прошло заседание по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Мурманской области. 

Игоря Бабенко обвиняют по ст. 159 ч.3 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».

В должности заместителя губернатора Игорь Леонидович находился с февраля 2016 года. В его обязанности входила координация деятельности исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами, информационная политика правительства. Так же он курировал деятельность аппарата правительства.

 



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