Сегодня из Мурманска стартовал поход по памятным местам Печенгского района и Восточного Финнмарка. Он посвящён 73 годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождению Северной Норвегии.

Международную вахту памяти ежегодно организует некоммерческий фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит». В составе российско-норвежской делегации представители власти, общественники, представители ветеранских организаций Норвегии, неравнодушные к общей победной истории люди. В этот раз поход по памятным местам символично стартовал от здания Мурманской областной думы. Сегодня совместную работу по сохранению памяти удалось вывести на новый уровень.



Игорь Чернышенко, член Совета Федерации России от Мурманской области: «Если в первые годы мы занимались в основном в ходе подготовки таких поездок, экспедиций, главное - посетить места захоронений, возложить венки и цветы, сейчас эта работа значительно расширилась. Создан экспертный совет их представителей нашей области и губернии Финнмарк, который занимается и созданием документальных фильмов, написанием книг-воспоминаний, созданием музеев, установкой обелисков и мемориальных досок, где гибли наши или норвежские патриоты. Это действительно очень мощная работа».



Реми Странд, депутат парламента норвежской губернии Финнмарк: «Это важно! Мы не должны забывать вклад вашей армии в освобождение Северной Норвегии в 1944 году. Нас на севере освободили почти на год раньше, чем остальную часть Норвегии. За это в Финнмарке погибли сотни ваших солдат».



Первая остановка традиционная - у памятников российским солдатам и норвежским патриотам в Междуречье. Здесь в годы Великой отечественной войны располагался учебный центр, где готовили радистов для разведывательно-диверсионных групп. Их потом забрасывали на оккупированную немцами территорию Норвегии.



Йорген Холтен Йоргенсен, консул Норвегии в Мурманске: «В Осло есть памятник советскому солдату, на котором написано «Норвегия благодарит вас». Это на самом деле так. Мы помним о подвиге советских солдат в борьбе за свободу и независимость. Сегодня мы здесь, чтобы вспомнить этих людей и их вклад в победу».

В октябре 1944 года, после трех лет тяжелейшей обороны заполярных рубежей, советские солдаты, пограничники и моряки Северного флота отбросили врага за пределы Кольского Заполярья. Но на этом наступательная операция, получившая название «Петсамо-Киркенесской», не была завершена. Отступающих немцев наши бойцы преследовали до Киркенеса. В итоге дошли до населённых пунктов Нейден и Наутси.



Среди участников похода хранитель истории - генеральный секретарь «Норвежской ассоциации ветеранов военной службы» Финн Кампестуен-Бернтзен. В подобной поездке по памятным местам Печенгского района и Восточного Финнмарка, по приглашению фонда «Щит», впервые он побывал в мае этого года. А вернувшись в Осло, рассказал об этой совместной работе королю Норвегии Харальду V.



Финн Кампестуен-Бернтзен, генеральный секретарь «Норвежской ассоциации ветеранов военной службы»: «Король Норвегии Харальд V является покровителем нашей организации, и её членом. Он был счастлив услышать о такой работе. И был очень доволен тем, что такие памятные мероприятия проводятся по обе стороны границы».



Самый скорбный и торжественный монумент памяти жертв тех событий в Долине Славы встретил делегацию мощными снежными зарядами. Воевать здесь было труднее, сказал кто-то из группы, прокладывая тропинку к монументу.



Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной думы: «Через эту вахту памяти мы не только чтим память, историю, а лучше понимаем друг-друга, находим общий язык и нам проще сегодня понимать друг-друга и видеть будущее. Сегодня в рамках этой поездки был возложен венок от имени Мурманской областной думы, и мы видим, насколько наши норвежские коллеги поражены этими массовыми захоронениями. И как люди, бывшие в погонах. Они понимают, что такое массовый героизм советского солдата».



После посещения памятных мест Печенгского района делегация направилась в Заполярный, где в центральной библиотеке состоялась презентация книги «О чём молчат фьорды». Вошедшие в неё очерки основаны на архивных материалах и воспоминаниях, собранных во время прошлых патриотических походов активистами фонда «Щит». А завтра международная вахта памяти продолжится в норвежских Киркенесе, Нейдене и Киберге.