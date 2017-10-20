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Криптовалюта и мобильные технологии станут основными темами Дней инноваций Мурманской области

13:2420 октября 2017Просмотров: 64

25-27 октября в Мурманске состоятся IV Дни инноваций Мурманской области.

Организатором мероприятия выступает региональное правительство совместно с организациями инфраструктуры поддержки инновационных компаний региона.

В рамках деловой программы IV Дней инноваций Мурманской области будут организованы мастер-классы и тренинги от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций по вопросам развития криптовалютной экономики, внедрения инноваций в отрасли IT, управления инновационными проектами и развития мобильных технологий.

Организаторы приглашают начинающих и действующих инноваторов, аспирантов, молодых ученых и разработчиков принять участие в мастер-классах и тренингах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подробную информацию по вопросам участия в мероприятиях Дней инноваций можно получить в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по телефону: (8152) 486-434.

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