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Лариса Зелькова: «Люди активно откликаются, чтобы работать на современном предприятии»

12:0820 октября 2017Просмотров: 27

Старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова на саммите HR-директоров России и СНГ рассказала о привлечении кадров на вновь создаваемые рабочие места на примере Быстринского ГОКа.

Об этом сообщает Kn51.ru

На сессии по изменению управления человеческим капиталом в цифровом мире в рамках XVIII саммита HR-директоров России и СНГ участники обсудили перспективы миграции на Дальний Восток квалифицированных специалистов, а также влияния внедрения новейших технологий на миграционные процессы и трудовые отношения.

По программе опережающего развития Дальнего Востока к 2025 году будут реализованы 880 инвестиционных проектов, что создаст 110 тыс. новых рабочих мест. 70% существующих и будущих вакансий - это рабочие специальности в ключевых отраслях экономики. Правительством утверждена Концепция демографического развития Дальнего Востока, согласно которой к 2025 году должны появится 300 тыс. новых жителей. Половина из ни них - переедут на вновь создаваемые рабочие места, а также для жизни в ДФО.

Старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова, подтвердила, что россияне готовы к переезду за интересной работой на новое предприятие.

Так, компания проводит набор на новое предприятие с численностью около 2500 рабочих мест, которое расположено в 450 км от Читы. HR-служба «Норникеля» провела работу с использованием всех современные технологий рекрутинга и активным использованием социальных сетей. Охват компании составил 5 млн человек.

- Люди активно откликаются, чтобы работать на современном и работающем, очень качественном предприятии, - констатировала Лариса Зелькова.

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