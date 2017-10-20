Мурманский областной драматический театр приглашает зрителей на премьеру. Комедийный детектив «Сочельник на Манхеттене» - это спектакль о любви и неожиданных поворотах судьбы. На генеральной репетиции спектакля побывал Иван Герасимов.

Спектакль наполнен неожиданными поворотами и событиями. Главная героиня, Кори, успешный адвокат, даже и представить не могла, что проведет сочельник в компании агента ФБР, киллера и странной семейной парочки. Весь этот человеческий коктейль создаёт комедию, хотя самим же героям совсем не до веселья. Детективная линия сюжета привносит остроту в действие, создает интригующую атмосферу.



Никита Ковалёв, режиссёр-постановщик: «Спектакль о любви, о празднике Рождестве, о перемене в жизни, о неожиданных происшествиях, которые случаются с человеком и меняют его жизнь. Причем со всеми участниками этого спектакля, со всеми персонажами».



В пьесе Вячеслава Денисова всего 5 персонажей. Ведущие актеры Мурманского областного драматического театра играют эти роли в двух составах.



Никита Ковалёв, режиссёр-постановщик: «Выбираем всегда пьесы, которые нравятся нам. Хорошие пьесы нравятся самому режиссёру, артистам, по идее понравиться и зрителям».



«Мы порой все встречаем свою судьбу на дороге, по которой от судьбы бежим, и любовь может прийти при совершенно не предполагающих это событие обстоятельствах», - считает автор пьесы. И это необычная ночь, именно в это время суток происходят события, изменят жизнь героев. Ведь в Рождество исполняются самые заветные желания.



Премьера детективной комедии «Сочельник в Манхеттене» в 2 действиях запланирована на пятницу и субботу, 20 и 21 октября. Спектакль пройдет на малой сцене «Атлантики».

А в следующую субботу в мурманской драме состоится знаковое событие. В заполярную столицу приезжает писатель Юрий Поляков. В малом зале театра состоится творческая встреча с автором современных пьес, две из которых входят в репертуар нашего театра.



Татьяна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра: «Мы приглашаем всех, для кого Юрий Поляков это имя и авторитет. А я думаю, таких много. Он автор различных постановок и сценариев. В том числе в театре «Одноклассники» идут постановки по его сценарию и премьерный спектакль «Будем жить как боги?»



Встреча с писателем состоится 28 октября. Вход свободный.