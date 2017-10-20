На руднике «Таймырский» ведется реконструкция скипового ствола № 3

На руднике «Таймырский» (самый глубокий рудник в Евразии, подземные работы идут на глубине 1600 метров) ведется плановая реконструкция скипового ствола № 3. В результате модернизации стоимостью более 2 млрд руб. рудник будет оснащен современным оборудованием, которое позволит поднимать руду полностью в автоматизированном режиме.

Скиповой ствол № 3 (СС-3) состоит из двух подъемных машин — «Южной» и «Северной». В ходе первого этапа реконструкции ствола, завершившегося в 2013 г., была полностью обновлена «Южная» часть СС-3. Сейчас идет реализация второго этапа — модернизация «Северной» части ствола.

Проект реконструкции предусматривает техническое перевооружение всего комплекса подъема с установкой современного технологического оборудования, позволяющего поднимать руду с минимальным участием обслуживающего персонала. Это позволит обеспечить стабильную и безаварийную работу СС-3 с наименьшими эксплуатационными затратами и с большей производительностью.

После модернизации две подъемные установки СС-3 будут обеспечивать подъем руды с глубины 1476 метров в автоматизированном режиме, связанном с системой управления комплекса. Модернизация всего комплекса скипового подъема позволит руднику «Таймырский» поднимать «на-гора» 3,6 млн тонн руды в год с перспективой развития производственной мощности до более чем 4 млн тонн руды в год.

Проект реконструкции ствола разработан норильским филиалом института «Норильскпроект» ООО «Институт Гипроникель». В ходе работ в подземных выработках на глубине 1345 метров предстоит произвести демонтаж оборудования питателя, бункер-дозатора и конвейера. В копре (надшахтном здании) планируется заменить подъемную машину (двигатель, отклоняющий шкив, канато-ведущий шкив), конвейеры, ленточный питатель, системы управления. В общей сложности подрядным организациям предстоит монтаж металлоконструкций и оборудования весом более пяти тысяч тонн.

Проект предусматривает монтаж оборудования управления подъемной машины фирмы FUNKE— HUSTER производства Германии, основное технологическое оборудование фирмы SIEMAG M-TEC² GmbH и силовое электрооборудование, построенное на контроллерах Siemens.

Переоснащение СС-3 планируется завершить к концу третьего квартала 2018 г. На реконструкцию выделено более 2 млрд руб.