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Не учебная тревога! Сегодня днем горела мурманская городская больница

20:0520 октября 2017Просмотров: 266

Сегодня в мурманской городской больнице произошло возгорание. К месту происшествия сразу же стянулись экстренные службы. Побывала там и съемочная группа ТВ-21.

Все случилось сегодня днем. Пожарные и спасатели приехали очень оперативно. Медицинский персонал и пациентов сразу же эвакуировали. Как только возгорание удалось потушить, все вернулись на свои места.

«На место возгорания нам попасть не удалось, сейчас туда никого не пускают, там работают следователи, пытаются выяснить причину возгорания. Почему же все-таки так случилось?»

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности оргтехники в помещении аптечного пункта. Причины назывались две: либо перегрев, либо короткое замыкание. Что именно случилось, еще предстоит разобраться.

Евгений Тарбаев, главный врач мурманской городской больницы: «Мы обязательно проведем проверку, что можно было сделать, чтобы не допустить этого, и все ли было сделано. Вместе с этим оперативно сработали и административные службы больницы и пожарные по поводу эвакуации здания. Не зря проводились те мероприятия учебные в больнице, и показала свое действие пожарная сигнализация. В этом вопросе отработано на «хорошо».

На месте происшествия экстренные службы находились не больше часа. Сейчас мурманская городская больница работает в штатном режиме.

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