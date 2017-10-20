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«Норникель» идет в МИСиС

15:2420 октября 2017Просмотров: 10

Представители «Норникеля» приняли участие в «Дне карьеры» «Московского института стали и сплавов» (МИСиС). Они рассказали студентам о перспективных направлениях карьерного роста, а также о возможности пройти производственную практику на предприятиях группы.

Задача «Дня карьеры» МИСиС — поддержка карьерного роста и профессионального развития студентов. В ходе мероприятия представители департамента расследований и экономической защиты «Норникеля» прочли студентам лекцию о роли специалистов инженерно-технического профиля в обеспечении экономической безопасности компании. При этом отмечалось, что МИСиС и «Норникель» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.

Директор департамента Павел Серов напомнил, что при участии ведущих ученых МИСиС и специалистов химико-криминалистического бюро «Норникеля» разработана не имеющая аналогов комплексная методика идентификации продуктов, содержащих драгоценные металлы, позволяющая достоверно определять их происхождение вплоть до конкретного предприятия-производителя.

«Эта инновация активно применяется не только в интересах самого „Норникеля“, но и при проведении экспертиз по запросам подразделений ФТС и ФСБ России в целях противодействия незаконному обороту драгоценных и цветных металлов», — сказал Серов.

Директор департамента кадровой политики «Норникеля» Дарья Крячкова, в свою очередь, отметила, что компания уделяет пристальное внимание подготовке молодых специалистов в профильных для компании вузах.

«Мы сотрудничаем с учебными заведениями на регулярной основе: наши специалисты проводят мастер-классы и делятся практическим опытом. А производственная практика на предприятиях группы позволяет молодому специалисту и компании познакомиться и сделать правильный выбор», — сказала Крячкова.

По словам директора Центра карьеры МИСиС Натальи Максимовой, ведущие российские компании проявляют значительный интерес к выпускникам ВУЗа.

«Такие мероприятия, как „День карьеры“ позволяют нам точнее понимать актуальные потребности рынка труда и совершенствовать подготовку высококлассных специалистов для отечественной металлургической отрасли», отметила она.

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