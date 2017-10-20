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Объявлен шорт-лист фестиваля «Северный Характер»

15:4520 октября 2017Просмотров: 86

В пятницу оргкомитет фестиваля «Северный Характер» объявил короткий список претендентов на награды творческого состязания. Всего в конкурсную программу было заявлено 118 работ, в шорт-лист вошли 52 из них.

Самой популярной номинацией оказалась «Короткометражный фильм» - в нее заявились 48 работ, после работы экспертного совета часть из них отсеялась, некоторым пришлось сменить номинацию. 

Самыми многочисленными оказались номинации «Документальный фильм» и «Короткометражный игровой фильм» - в них представлено по 12 фильмов. В конкурсе также примут участие 7 работ документалистов-дебютантов, 6 телевизионных программ, 4 очерка, 5 программ о культуре и 6 – о или для молодежи. 

Участвовать в фестивале стремятся журналисты и режиссеры не только из северных стран. В этом году заявки пришли из разных регионов России, а также из Норвегии, Швеции, Эстонии, Белоруссии, Ирака, Ирана, Узбекистана, Индии, Италии, Великобритании, Германии, Нигерии, Грузии.

Главной наградой конкурса является Гран-при кинофестиваля.  В каждой номинации Жюри может отметить  четыре работы: победителя и обладателей дипломов  I, II и III степени.  Жюри также  выносит решение по двум специальным призам  «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая операторская работа».  Таким образом, Жюри может отметить  31  работу. Вручение наград пройдет 25 ноября 2017 года – в заключительный день работы фестиваля.

Список работ, вошедших в шорт-лист размещен на сайте  «Северного Характера».

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