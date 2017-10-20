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Полное видео программы «Новости»

20:0020 октября 2017Просмотров: 9

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 20 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

С обвинением не согласен, но сотрудничать со следствием готов. Бывшего замгубернатора Игоря Бабенко доставили в суд.

Дождались снега, можно и асфальт укладывать. В центре Мурманска идут дорожные работы

Сугробы на газонах - самое время косить траву. Кому взбрело это в голову?

Не учебная тревога! Сегодня днем горела мурманская городская больница.

Высокопрочный чугун с графитом выдержит любые морозы. В Североморске открыли новый водовод.

Спорт - круглый год! Как готовят к зиме игровые площадки в Мурманске?

Агент ФБР, адвокат, киллер. Комедийный детектив в двух действиях от драматического театра.

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