Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

С обвинением не согласен, но сотрудничать со следствием готов. Бывшего замгубернатора Игоря Бабенко доставили в суд.



Дождались снега, можно и асфальт укладывать. В центре Мурманска идут дорожные работы



Сугробы на газонах - самое время косить траву. Кому взбрело это в голову?



Не учебная тревога! Сегодня днем горела мурманская городская больница.



Высокопрочный чугун с графитом выдержит любые морозы. В Североморске открыли новый водовод.



Спорт - круглый год! Как готовят к зиме игровые площадки в Мурманске?



Агент ФБР, адвокат, киллер. Комедийный детектив в двух действиях от драматического театра.