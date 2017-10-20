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Прогноз погоды по Мурманской области на 21 октября

13:2720 октября 2017Просмотров: 67

Переменная облачность. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер  северо-западный 6-11 м/с, на севере области 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица. 

Прогноз погоды на 21 октября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-2..-4

0..+2

без осадков

небольшой снег

Умба

-1..-3

0..+2

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-2..-4

0..+2

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-2..-4

0..+2

без осадков

небольшой  снег

Кировск

-2..-4

-1..+1

снег

небольшой снег

Ковдор

-3..-5

-1..+1

без осадков

без осадков

Мончегорск

-1..-3

-1..+1

небольшой снег

небольшой  снег

Ловозеро

-1..-3

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-3..-5

-1..+1

без осадков

небольшой снег

Никель

-1..-3

-1..+1

снег

небольшой снег

Заполярный

-1..-3

-1..+1

снег

небольшой снег

Североморск

0..-2

-1..+1

 снег

небольшой снег

Мурманск

-1..-3

-1..+1

 снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 20 октября

Температура воздуха

утром -1..-3 

днем -1..+1

вечером -1..+1

Осадки

 снег

небольшой снег

небольшой снег
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