Прогноз погоды по Мурманской области на 21 октября

Переменная облачность. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, на севере области 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица.

Прогноз погоды на 21 октября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -2..-4 0..+2 без осадков небольшой снег Умба -1..-3 0..+2 без осадков без осадков Полярные Зори -2..-4 0..+2 без осадков небольшой снег Апатиты -2..-4 0..+2 без осадков небольшой снег Кировск -2..-4 -1..+1 снег небольшой снег Ковдор -3..-5 -1..+1 без осадков без осадков Мончегорск -1..-3 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -1..-3 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -3..-5 -1..+1 без осадков небольшой снег Никель -1..-3 -1..+1 снег небольшой снег Заполярный -1..-3 -1..+1 снег небольшой снег Североморск 0..-2 -1..+1 снег небольшой снег Мурманск -1..-3 -1..+1 снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 20 октября