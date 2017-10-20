Прогноз погоды по Мурманской области на 21 октября

Переменная облачность. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, на севере области 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица.
Прогноз погоды на 21 октября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-2..-4
|
0..+2
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Умба
|
-1..-3
|
0..+2
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-2..-4
|
0..+2
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-2..-4
|
0..+2
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-2..-4
|
-1..+1
|
снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-3..-5
|
-1..+1
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-3..-5
|
-1..+1
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Никель
|
-1..-3
|
-1..+1
|
снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-1..-3
|
-1..+1
|
снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
0..-2
|
-1..+1
|
снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-1..-3
|
-1..+1
|
снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 20 октября
|
Температура воздуха
|
утром -1..-3
|
днем -1..+1
|
вечером -1..+1
|
Осадки
|
снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег