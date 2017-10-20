Путин: «ЕГЭ себя во многом оправдал»

Президент России Владимир Путин считает, что Единый государственный экзамен в России во многом себя оправдал, но такой способ проверки знаний не лишен проблем.

«У нас много споров. Действительно, этот способ выявления знаний себя во многом оправдал, но много и проблем возникает», — сказал глава государства, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что «всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества», оно не должно быть «конвейерным», сообщают Известия.