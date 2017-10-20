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Спорт – круглый год! Как готовят к зиме игровые площадки в Мурманске?

20:0220 октября 2017Просмотров: 92

В Мурманске выпал первый снег, а значит, что долго зиму ждать не придется. К ней уже начали готовить многие объекты в городе, в том числе и спортивные.

Эта площадка на улице Маклакова пользуется огромной популярностью у мурманчан. По вечерам здесь играют в футбол и даже проводят соревнования дворовой лиги. Работает поле и летом, и зимой.

Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Зимой гораздо тяжелей содержать спортивные площадки по причине снега. Прошлый год у нас был очень снежным. Это масса обращений. Много людей просили убрать, почистить, и мы стараемся соответствовать высокому уровню обслуживания».

Перед зимой футбольное поле приведут в порядок: подсыплют песок, специальные резиновые гранулы. Также отремонтируют спортивные тренажеры и детскую площадку.

«Сейчас рабочие также готовят грунт, чтобы продолжить установку еще одной такой четырехметровой металлической стены. Теперь, по словам любителей погонять мяч, он не будет вылетать на дорогу».

Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард»: «На данном стадионе производится плановая замена ограждения, то есть пришедшего в негодность, для безопасного использования ограждения. На всех остальных площадках производится своевременный ремонт и обслуживание».

В ведении городского спортивного центра «Авангард» находится 10 спортивных площадок. Некоторые из них зимой превратятся в катки. Лед планируют залить на стадионе «Авангард» и на новом спортивном центре в Росляково, также катки будут работать при городских школах, всего более двадцати.

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