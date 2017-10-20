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Студентка из Мурманска выиграла массовый забег на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

11:4020 октября 2017Просмотров: 121

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в самом разгаре. Делегации волонтёров и участников из Мурманской области не остаются в стороне от всех событий, происходящих на территории Олимпийского парка в Сочи.

Некоторые имена уже успели прогреметь на весь фестиваль. Екатерина Толмачева, студентка Мурманского государственного технического университета, выиграла массовый забег среди участников фестиваля.

Напомним, что забег проводился на двух дистанциях – 2017 метров и 4000 метров. И именно 4 километра покорились быстроногой легкоатлетке из Мурманска, которая среди 4000 участников забега показала лучшее время.

«Мне казалось, я бежала не быстро, но я очень рада, что выиграла! Я впервые участвовала в таком масштабном забеге! Очень крутая энергетика!» – говорит Екатерина.

Кроме этого, Алина Васенёва, активистка из Мурманска, стала призёром экстремального заезда на велосипедах.

«Я шла мимо экстрим-парка после массового забега и сдачи норм ГТО, решила посмотреть, что там происходит, и записалась на мастер-класс. До последнего думала, что на велик не сяду – очень страшно, но инструкторы очень хорошие и убедили меня попробовать. На следующий день пришла посмотреть на соревнования, но тренер убедил поучаствовать – и теперь я хочу ходить туда каждый день!» – рассказала Алина.

Каждый день для участников и волонтёров проходит очень насыщенно: в программе десятки мероприятий, а волонтёры неустанно следят за тем, чтобы все моменты фестивальной жизни проходили гладко. 

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