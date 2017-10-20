Студенты пригласили Владимира Путина на закрытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь с заседания клуба "Валдай", в четверг вечером заехал в одно из кафе в олимпийском парке, где общались участники #ВФМС2017.

Неожиданное появление главы государства было встречено аплодисментами, сообщается на официальной странице фестиваля ВКонтакте.

Президент спросил у собравшихся молодых людей, нравится ли им фестиваль, каковы условия жизни, как они устроились.



Владимир Путин выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию ещё раз, а студенты пригласили его на закрытие фестиваля, которое состоится через два дня.

Напомним, что в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На нем собралось 30 тысяч гостей со всего мира. Делегация Мурманской области – 45 человек. В их числе корреспонденты ТВ-21 – Татьяна Юлусова, Владимир Школьников и Лиана Мхитарян.



