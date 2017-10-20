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Телепрограмма на 21 октября (суббота)

18:2120 октября 2017Просмотров: 17

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 21 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (12+)

Раскраска.

Фиксики.

Земляничный дождик.

Сказка о старом Эхо.

Мы живем в России.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

10:45 Телегазета (12+)

11:00 Русалочка. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2013 г. 

Режиссер Ирина Попоу. 

В ролях: Зои Мур, Филипп Данне, Бен Беккер, Мерет Беккер, Кристиан Штейер, Мария Эрих, Клара Герст, Франциска Брайте. 

Русалочка спасает принца от смерти и без памяти влюбляется в него. Чтобы быть с ним, она должна отказаться от прежней жизни, забыть отца и сестёр. За помощью Русалочка обращается к таинственной и могущественной морской ведьме, которая требует за свою услугу высокую цену: как только Русалочка коснется ногами земли, она потеряет голос, а если принц не полюбит ее, она превратиться в морскую пену. Влюблённая девушка соглашается на условия ведьмы и отправляется за своим счастьем в неизвестный, но такой прекрасный мир над водой…

 12:00 Леонид Ярмольник: «Я – счастливчик!» Документальный фильм (16+) 

Леонид Ярмольник приобрёл всесоюзную известность в 1976 году после миниатюры "Цыплёнок табака". К нему надолго приклеился имидж комика - несерьёзного артиста и несерьёзного человека: везде шутит, гримасничает, играет комические роли. Его роли в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен" и "Человек с бульвара Капуцинов" любимы не одним поколением зрителей. Он всегда умел дружить. По признанию друзей, Ярмольник - первый, кто приходит на помощь. Сейчас он - член попечительского совета фонда "Артист". Деятельность фонда направлена на помощь ветеранам кино и театра. Ярмольник говорит: "Ввязался в это, потому что самому недолго осталось до старости"…

13:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории. 

13:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Водопад Чапома. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

14:00 Черно-белое. Мистическое шоу  (16+)

                В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении              нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между               участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная                задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать                реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже                 отчаялись найти выход.

15:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

                Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее            ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви    к живым существам, населяющим нашу планету.

15:30 Мультимир (12+)

Раскраска.

Фиксики.

Земляничный дождик.

Сказка о старом Эхо.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

17:00 Юбилейный вечер Евгения Евтушенко (16+)

Запись 2016 г. 

                Главный герой, идейный вдохновитель и ведущий этого уникального концерта в ГЦКЗ    «Россия» - легенда отечественной поэзии Евгений Александрович Евтушенко. В этот вечер    он прочтет свои стихи, а также произведения, легшие в основу его антологии десяти веков             русской поэзии, за которую он был удостоен национальной премии. В концерте участвуют            звезды театра, кино и музыки: Олег Басилашвили, Зураб Соткилава,  Дмитрий Назаров,              Евгений Миронов, Сергей Маховиков, Дмитрий Харатьян, Олег Погудин, Елена Камбурова,       Александр Градский, Михаил Задорнов, Николай Губенко, Сергей Никоненко, Евгений    Сорокин, Хор Сретенского монастыря.

19:18 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

                Заповедник. Альгология – наука о водорослях.

                Заповедник. Лопарит.

19:30 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

                Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее            ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви    к живым существам, населяющим нашу планету.

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Чтец. Художественный фильм (16+)

США, Германия. 2008 г.

Драма, мелодрама.    

            Режиссер Стивен Долдри. 

В ролях: Рэйф Файнс, Кейт Уинслет, Давид Кросс, Жанетт Хайн, Сюзанна Лотар, Алисса Вильм, Флориан Бартоломай, Фредерике Бехт, Маттиас Хабих, Фридер Венус.

Майкл Берг, 52-летний адвокат, постоянно думает о своём прошлом. Уже почти 40 лет его гложет мысль о том, что он мог кардинально изменить свою судьбу, и не только свою. Стоит ли думать о прошлом, если оно — уже история? Или всё ещё продолжается?

23:14 Проповедник с пулеметом. Художественный фильм (16+)

США. 2011 г. 

Боевик, драма.

            Режиссер Марк Форстер. 

В ролях: Джерард Батлер, Мишель Монахэн, Майкл Шеннон, Мадлен Кэрролл, Кэти Бейкер, Мисти Миллс, Бретт Вагнер.

Байкер Сэм Чайлдерс имел множество проблем с законом, но после выхода из тюрьмы, вняв мольбам жены, начал посещать церковь. Бывшего преступника словно подменили: он стал примерным прихожанином, основал строительную компанию и сам возвел с нуля протестантский храм для тех, кого благополучные американцы презрительно именовали «отбросами общества»… Ровное течение жизни Сэма меняется после миссионерской поездки в Уганду и Судан. Проникнувшись состраданием к африканским детям, он решает основать приют, в котором те чувствовали бы себя в безопасности от боевиков Господней армии Сопротивления, набирающих себе солдат и сексуальных рабынь даже среди малолетних. Своих подопечных, если потребуется, Сэм готов защищать с оружием в руках. Однако в своем рвении Чайлдерс забывает о том, что обратной стороной любого благого порыва может стать одержимость…  Фильм основан на реальных событиях.

01:23 Телегазета (12+) 

01:40 РэПэПэ/Режим полного погружения. Художественный фильм (16+)

                Россия. 2012 г.

                Комедия, драма.

Режиссер Евгений Барханов.

В ролях: Антон Куценко, Ричард Бондарев, Игорь Кулачко, Ирина Яковлева, Евгений Барханов, Раиса Конюхова, Андрей Бронников, Александр Руснак, Наталья Пярн, Владислав Кувицын. 

Борода, главный герой фильма, после контузии в Афганистане пытается освоиться в современной жизни. После лечебниц он «прибивается» в захудалую деревню Ржевского района, где из местного населения - только дед, ветеран Великой Отечественной, да его «посестра», бывшая узница нацистского концлагеря. Но именно здесь Борода, наконец, обретает покой…  А в это время в столице попавшие под сокращение служащие банка организуют странный туристический бизнес для иностранцев – полное погружение в атмосферу 1942 года в качестве солдат 3-го Рейха. Экстрим гарантируется… 

03:30 Телегазета (12+)

04:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Озеро. Семья Филипповых живет на Севере, вдали от цивилизации. Фильм рассказывает о том, как природа, труд и творчество спасают человека от духовной гибели, дают ему силы жить дальше и не дают сломиться.   

Лето.  2049 год. Медсестра везет раненого мужа-офицера в тыл. Но звонок от командования ставит её перед сложным выбором...

04:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

 

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