Телепрограмма на 23 октября (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+
Понедельник, 23 октября 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)
09:15 Познавательная программа (12+)
Зачем нужна «Красная книга»?
Почему погибли динозавры?
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Телегазета (12+)
10:30 Большая маленькая Я. Художественный фильм (16+)
Франция. 2010 г.
Мелодрама, комедия.
Режиссер Ян Самюэль.
В ролях: Софи Марсо, Мартон Чокаш, Мишель Дюшоссуа, Джонатан Цассаи, Эммануэль Грёнвольд, Джульетт Чаппи.
Когда-то успешная бизнес-леди Марго Флор была маленькой девочкой. Кем только ей не хотелось стать в будущем: от исследователя морских глубин до покорителя иных планет. Но судьба распорядилась иначе: теперь Марго заключает сделки на миллионы евро, ее жизнь расписана по минутам на ближайшие полгода и даже со своим любимым, англичанином Малькольмом она встречается в спокойной обстановке не чаще раза в месяц. И вот однажды пожилой нотариус Фернан Мериньяк приносит ей письмо, начинающееся словами: «Дорогая Я, мне сейчас семь лет и я пишу это письмо, чтобы ты не забыла обещания, которые дала себе, и помнила, кем хочешь быть…»
12:04 Документальный цикл «Антитеррор» (16+)
12:50 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)
Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.
13:35 Телегазета (12+)
14:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)
Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.
14:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Мончегорский парк.
15:00 Телегазета (12+)
15:19 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
16:14 Телегазета (12+)
16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)
Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.
17:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)
Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.
17:30 Мультимир (6+)
Раскраска.
Фиксики.
Незнайка в Солнечном городе.
18:03 Телегазета (12+)
18:30 Поколение «игрек». Документальный фильм (16+)
Документальный фильм о поколении молодежи, выросшем на стыке тысячелетий с 1983 по 2000 г. Многие люди, в том числе и серьёзные исследователи, уверены: «компьютерное» поколение радикально отличается от предыдущих, у его представителей иначе работает мозг. «За этими людьми — будущее», — говорят по этому поводу одни. «Они инфантильны, апатичны и затормозят прогресс», — утверждают другие. Но, возможно, речь идёт всего лишь о вечном конфликте отцов и детей?
19:24 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Кильдин-озеро. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 СВОДКА (16+)
Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.
20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
20:45 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
21:00 Мамочки-2. 13 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
21:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Териберка – поселок на берегу моря.
22:00 Новости ТВ-21 (16+)
22:30 СВОДКА (16+)
Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.
22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
23:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
23:30 Твой мир. 13 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
00:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. В ответе за Хибины.
00:30 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 СВОДКА (16+)
Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.
01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
02:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Твой мир. 13 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
04:16 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Дорогами и зимниками Камчатского полуострова. Путешественники-автостопщики на месяц прилетели на Камчатку, чтобы своими глазами посмотреть на красоты этого загадочного и сурового края.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)
05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)