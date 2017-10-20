Телепрограмма на 23 октября (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 23 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

09:15 Познавательная программа (12+)

Зачем нужна «Красная книга»?

Почему погибли динозавры?

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:30 Большая маленькая Я. Художественный фильм (16+)

Франция. 2010 г.

Мелодрама, комедия.

Режиссер Ян Самюэль.

В ролях: Софи Марсо, Мартон Чокаш, Мишель Дюшоссуа, Джонатан Цассаи, Эммануэль Грёнвольд, Джульетт Чаппи.

Когда-то успешная бизнес-леди Марго Флор была маленькой девочкой. Кем только ей не хотелось стать в будущем: от исследователя морских глубин до покорителя иных планет. Но судьба распорядилась иначе: теперь Марго заключает сделки на миллионы евро, ее жизнь расписана по минутам на ближайшие полгода и даже со своим любимым, англичанином Малькольмом она встречается в спокойной обстановке не чаще раза в месяц. И вот однажды пожилой нотариус Фернан Мериньяк приносит ей письмо, начинающееся словами: «Дорогая Я, мне сейчас семь лет и я пишу это письмо, чтобы ты не забыла обещания, которые дала себе, и помнила, кем хочешь быть…»

12:04 Документальный цикл «Антитеррор» (16+)

12:50 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

13:35 Телегазета (12+)

14:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Мончегорский парк.

15:00 Телегазета (12+)

15:19 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

16:14 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

17:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

17:30 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Незнайка в Солнечном городе.

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Поколение «игрек». Документальный фильм (16+)

Документальный фильм о поколении молодежи, выросшем на стыке тысячелетий с 1983 по 2000 г. Многие люди, в том числе и серьёзные исследователи, уверены: «компьютерное» поколение радикально отличается от предыдущих, у его представителей иначе работает мозг. «За этими людьми — будущее», — говорят по этому поводу одни. «Они инфантильны, апатичны и затормозят прогресс», — утверждают другие. Но, возможно, речь идёт всего лишь о вечном конфликте отцов и детей?

19:24 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Кильдин-озеро. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

20:45 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

21:00 Мамочки-2. 13 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Комедия.

В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.

«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

21:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Териберка – поселок на берегу моря.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

23:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

23:30 Твой мир. 13 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Мелодрама, детектив.

В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.

У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

00:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. В ответе за Хибины.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

02:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Твой мир. 13 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Мелодрама, детектив.

В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.

У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

04:16 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Дорогами и зимниками Камчатского полуострова. Путешественники-автостопщики на месяц прилетели на Камчатку, чтобы своими глазами посмотреть на красоты этого загадочного и сурового края.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)