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В Междуречье нашли снаряд времен ВОВ

11:0020 октября 2017Просмотров: 125

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в поселке Междуречье.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от работников строительной фирмы, о том, что при очистке лесополосы в поселке Междуречье от крупногабаритного мусора ими был найден подозрительный предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

На место опасной находки прибыли взрывотехники ОМОНа Росгвардии. Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 75мм бронебойно-трассирующий снаряд времен Великой Отечественной войны с зарядом взрывчатого вещества, который представляет реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, снаряд передан саперам Министерства обороны для уничтожения, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.

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