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В Мурманске пройдет турнир по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской области

11:2520 октября 2017Просмотров: 309

XVII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области пройдет 21-22 октября во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Ведущим турнира станет Борис Левин, игрок телеклуба «Что? Где? Когда?», сертифицированный редактор, сертифицированный арбитр, обладатель призов «Малая Хрустальная сова» (1997), «Хрустальная сова» (2012) и «Бриллиантовая сова» (2014).

Ежегодно турнир собирает команды интеллектуалов со всего региона, которые будут бороться за звание сильнейшей команды в играх «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг».

Призы будут разыграны в трёх возрастных зачетах – школьном, студенческом и общем. Также в рамках турнира определят абсолютного победителя открытого турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области в общем зачете – команду, показавшую наилучший результат по сумме мест в играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

Участие в турнире уже подтвердили команды из различных муниципалитетов области: Апатитов, Мурманска, Кольского района, ЗАТО г. Североморск, Кандалакши, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск и Кировска. В случае наличия свободных мест, игроки и команды могут заявиться на участие в турнире в день его проведения.

Узнать более подробную информацию о турнире и задать вопросы организаторам можно по телефону 8(911)300-11-75.

Организаторами турнира выступают Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и клуб интеллектуальных игр «Полярная сова».

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