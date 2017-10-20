В Мурманске возможны отключение вещания радио- и телеканалов

Мурманский областной телерадиовещательный передающий центр сообщает, что 20 октября в период с 8 до 17 часов в городе Мурманске возможны отключения:

Телевизионные передатчики:

-«1 Канал» ;

-«Россия 1+Мурман»;

-«Россия К»;

-«НТВ»;

-«5 канал»;

-«Матч-ТВ»;

-«Звезда»;

-«ТВ-центр»;

-«ЧЕ»;

-«Дисней»;

-«ТВ-21+СТС»;

-1 мультиплекс;

-2 мультиплекс.

Радиовещательные передатчики:

- 107,4 мГц – «Радио России+Мурман»;

- 103,50 мГц – «Маяк»;

- 103,00 мГц – «Наше Радио»;

- 104,50 мГц – «Пауэр Хит Радио»;

- 106,00 мГц- «Дорожное Радио»;

- 88,00 мГц – «Звезда».