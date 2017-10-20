В Мурманске возможны отключение вещания радио- и телеканалов

Мурманский областной телерадиовещательный передающий центр сообщает, что 20 октября в период с 8 до 17 часов в городе Мурманске возможны отключения:
Телевизионные передатчики:
-«1 Канал» ;
-«Россия 1+Мурман»;
-«Россия К»;
-«НТВ»;
-«5 канал»;
-«Матч-ТВ»;
-«Звезда»;
-«ТВ-центр»;
-«ЧЕ»;
-«Дисней»;
-«ТВ-21+СТС»;
-1 мультиплекс;
-2 мультиплекс.
Радиовещательные передатчики:
- 107,4 мГц – «Радио России+Мурман»;
- 103,50 мГц – «Маяк»;
- 103,00 мГц – «Наше Радио»;
- 104,50 мГц – «Пауэр Хит Радио»;
- 106,00 мГц- «Дорожное Радио»;
- 88,00 мГц – «Звезда».