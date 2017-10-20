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В Мурманске возможны отключение вещания радио- и телеканалов

10:1520 октября 2017Просмотров: 58

Мурманский областной телерадиовещательный передающий центр сообщает, что 20 октября в период с 8 до 17 часов в городе Мурманске возможны отключения: 

Телевизионные передатчики:

-«1 Канал» ;

-«Россия 1+Мурман»;

-«Россия К»;

-«НТВ»; 

-«5 канал»; 

-«Матч-ТВ»; 

-«Звезда»; 

-«ТВ-центр»; 

-«ЧЕ»; 

-«Дисней»; 

-«ТВ-21+СТС»; 

-1 мультиплекс; 

-2 мультиплекс.

Радиовещательные передатчики:

- 107,4 мГц – «Радио России+Мурман»; 

- 103,50 мГц – «Маяк»; 

- 103,00 мГц – «Наше Радио»; 

- 104,50 мГц – «Пауэр Хит Радио»; 

- 106,00 мГц- «Дорожное Радио»; 

- 88,00 мГц – «Звезда». 

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