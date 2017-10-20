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В мурманской «научке» пройдет музыкальный вечер памяти поэта Николая Колычева

13:0420 октября 2017Просмотров: 78

Вечер памяти поэта Николая Колычева «Милая заплаканная осень…» состоится в Мурманской областной научной библиотеке.

22 октября в 15 часов в мурманской научной библиотеке состоится музыкальный вечер памяти поэта Николая Колычева «Милая заплаканная осень…».

Николай Владимирович Колычев – член Союза писателей России, автор 18 книг, лауреат Большой литературной премии России, премии «Ладога» им. А. Прокофьева, премии «Неизбывный вертоград» им. Н. Тряпкина, премии читательских симпатий «Открытая книга», призёр Международного поэтического конкурса Международного общества пушкинистов, дважды дипломант Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо», сообщает пресс-служба регионального правительства.

На вечере прозвучат песни композиторов Александра Базанова и Виктории Ермоловой, будут петь Светлана Танцерева и Ирина Колычева. Стихи поэта исполнят участники театра-студии «Сказка» мурманской школы № 56.

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