В Мурманской области автомобиль столкнулся с полуприцепом

20 октября в Мурманской области произошло ДТП.

В 5 часов 50 минут водитель «Мерседеса» при движении по автоподъезду к Апатитам по предварительной информации не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с полуприцепом «Донбур», который стоял на обочине после ДТП 17 октября.

Водитель «Мерседеса» - молодой человек 23 лет - обслужен амбулаторно в больнице, а его пассажир - мужчина 1967 года рождения - скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.