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В Мурманской области воруют землю

20:0320 октября 2017Просмотров: 121

В Мурманской области все чаще воруют землю. Снимают экскаватором плодородный слой почвы и продают. Этим обеспокоены аграрии и Россельхознадзор. Ведь этот слой земли необходим для развития растений, а если его нет, то нет и урожая.

Плодородный слой почвы в нашем регионе восстанавливается очень медленно: только для образования 1 см требуется около 100 лет. Поэтому действия земельных воров наносят существенный ущерб и без того не богатым почвам нашего края. Задержать таких злоумышленников очень не просто, поскольку действуют они скрытно.

Анна Барышева, государственный инспектор Россельхознадзора по Мурманской области:
«Из правоохранительных органов поступила информация о факте снятия плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения расположенном в Кольском районе. Должностными лицами Управления возбуждено дело об административном правонарушении».

В 2017 году был выявлен ущерб земельным ресурсам Мурманской области на сумму 811 тысяч рублей. Земельных воров удалось привлечь к ответу: они должны не только выплатить штраф, но и привести поврежденные земельные участки в состояние пригодное для дальнейшего использования.

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