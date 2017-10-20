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В России запретят слабоалкогольные энергетические напитки

16:1520 октября 2017Просмотров: 107

Опыт Вологодской области по запрету слабоалкогольных тонизирующих напитков распространен по всей стране.

Речь идет об «энергетиках» с содержанием этилового спирта менее 15% и наличием в них тонизирующих веществ. Производство подобных напитков будет возможно только на экспорт. 

Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Ограничение вступит в силу с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает компания «Медиа Центр». 

Напомним, что в Вологодской области  эти положения действуют уже три года. Однако со следующего года областной запрет утратит силу, так как вступит в силу общероссийский. 

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