В России запретят слабоалкогольные энергетические напитки

Опыт Вологодской области по запрету слабоалкогольных тонизирующих напитков распространен по всей стране.

Речь идет об «энергетиках» с содержанием этилового спирта менее 15% и наличием в них тонизирующих веществ. Производство подобных напитков будет возможно только на экспорт.

Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Ограничение вступит в силу с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает компания «Медиа Центр».

Напомним, что в Вологодской области эти положения действуют уже три года. Однако со следующего года областной запрет утратит силу, так как вступит в силу общероссийский.