В Североморске запустили две линии нового водовода

Сегодня в Североморске состоялся пуск двух линий нового водовода. В церемонии пуска приняла участие первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина.



Новый водовод проложен на средства МУП «Североморскводоканал», его протяженность составляет два километра. Новые трубы, изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом липецкой трубной компанией «Свободный сокол», имеют срок службы 100-140 лет.

За годы эксплуатации не зафиксировано ни одного случая загрязнения воды через трубопроводы из высокопрочного чугуна. Данные многочисленных исследований гарантируют, что аварии на такой магистрали исключены.

Директор МУП «Североморскводоканал» Александр Каменев подчеркнул, что водовод из такого уникального материала проложен за полярным кругом впервые.