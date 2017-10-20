Вода в Североморске станет лучше

С сегодняшнего дня качество водопроводной воды в Североморске станет лучше, ведь в городе открыли новый водовод. Создан он из современных высокопрочных материалов, выдерживает высокое давление, перепады температур и не перемерзает.

Открытие нового водовода для Североморска настоящее событие. 2 километра новеньких труб протянулись от водонасосной станции Нижневаенгского озера к городу. Установили водовод меньше, чем за год.

Александр Каменев, директор предприятия «Североморскводоканал»: «Мы открываем одну из двух веток магистрального водовода, это две главных водных артерии в наш город. Выполнены они силами нашего предприятия из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Срок службы оценивается производителем в 150 лет. Примерно такого рода длина водовода впервые за полярным кругом выполнена».



Коррозии этот материал не подвержен, поэтому вода в городе станет намного чище. Старый водовод, построенный 65 лет назад, давно уже выработал свой ресурс. Следующим летом специалисты водоканала введут в строй вторую магистраль. А сейчас - торжественный запуск первой.

Владимир Евменьков, глава администрации Североморска: «Огромное вам спасибо, все мы видим, в каких условиях вы работали, нам тут стоять - то тяжело, а вы работали и успешно все это сдавали, огромное вам спасибо».



Новый водовод легко доступен для контроля состояния и ремонта, правда, специалисты говорят, аварий в ближайшие лет 10 не ожидают, материал выдерживает высокое давление, низкие температуры и не промерзает за счет большого диаметра труб и скорости подачи воды.