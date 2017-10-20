За покупку краденого телефона, мурманчанке грозит два года заключения

Мурманские полицейские заподозрили северянку в скупке краденого имущества.

Полицейским поступила информация о том, что неработающая 40-летняя жительница Мурманска приобрела краденый мобильный телефон.

Подозреваемая полицейскими была установлена и доставлена в отдел полиции.

Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Правоохранители выяснили, что женщина знала, что ее знакомый украл телефон у жителя Мурманска, но все равно приобрела его.

Мобильный телефон изъят и после завершения следственных действий будет возвращен законному владельцу, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит два года колонии.