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Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Средиземное море

13:3021 октября 2017Просмотров: 71

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в египетский порт Александрия и вышел в Средиземное море.

Стоянка российского корабля в порту продолжалась три дня, в течение которых моряки пополнили запасы пресной воды и продовольствия.

В настоящее время корабль продолжает выполнение поставленных задач в акватории Средиземного моря.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота – Североморска в конце июня для участия в Главном военно-морском параде в Кронштадте. В начале августа БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

25 августа российский корабль вошёл в Красное море через Суэцкий канал. В течение полутора месяцев его экипаж действовал в южной части Красного моря и Аденского залива, обеспечивая безопасность гражданского мореплавания и регулярного военно-морского присутствия России в регионе.

За время дальнего похода российский корабль прошел более 16000 морских миль, совершил деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Салала (Оман) и Александрия (Египет), сообщает пресс-служба Северного флота. 

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