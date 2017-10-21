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Командиры кораблей и капитаны судов обеспечения Северного флота приступили к сдаче экзаменационной сессии

09:3021 октября 2017Просмотров: 36

На Северном флоте началась экзаменационная сессия для командиров боевых кораблей, подводных лодок и капитанов судов обеспечения для получения или подтверждения допуска к самостоятельному управлению кораблём (судном).

Каждому из младших и старших офицеров, от командира базового тральщика до командира тяжёлого авианесущего крейсера, а также гражданским капитанам судов, водоизмещением свыше 1000 тонн предстоит сдать порядка 30 зачётов.

Принимать их будут флагманские (главные) специалисты флота по различным видам военной деятельности, такой как безопасность кораблевождения, тактика применения оружия, материально-техническое обеспечение, радиоэлектронная борьба, организации боевой подготовки, связи, морально-психологического обеспечения и т.д.

В ходе приёма зачётов у командиров проверяются не только теоретические знания, но и навыки решения практических задач, возникающих в их служебной деятельности. Для успешной сдачи сессии офицерам необходимо изучить более 1000 руководящих документов: нормативных правовых актов, уставов, приказов, инструкций и наставлений.

Больше всего командиров привлекаются на сессию из подводных сил, Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Получили зачётные листы на допуск к самостоятельному управлению кораблём все командиры дивизии ракетных кораблей, капитаны судов отрядов управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также гидрографической службы.

Продлится сессия до конца летнего периода обучения. К началу нового учебного года командиры кораблей и капитаны судов Северного флота должны получить либо подтвердить право самостоятельно управлять кораблём, чтобы в дальнейшем приступить к выполнению плановых задач боевой подготовки.

 

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