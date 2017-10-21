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Нетрезвый мужчина катался по Мончегорску на скутере

17:3021 октября 2017Просмотров: 92

18 октября 2017 года, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Мончегорску обратили внимание на мужчину, управлявшего скутером.

Он ехал по проезжей части в районе ул. 10-ой Гвардейской Дивизии и при повороте упал со своего транспортного средства. 

Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить гражданина. 

Мужчина, от которого исходил сильный запах алкоголя, сотрудникам вневедомственной охраны представился, но не смог документов предъявить.

В процессе установления личности выяснилось, что правонарушитель находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

На место происшествия был вызван наряд ДПС.

В настоящее время в отношении правонарушителя 1976 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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