Нетрезвый мужчина катался по Мончегорску на скутере

18 октября 2017 года, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Мончегорску обратили внимание на мужчину, управлявшего скутером.

Он ехал по проезжей части в районе ул. 10-ой Гвардейской Дивизии и при повороте упал со своего транспортного средства.

Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить гражданина.

Мужчина, от которого исходил сильный запах алкоголя, сотрудникам вневедомственной охраны представился, но не смог документов предъявить.

В процессе установления личности выяснилось, что правонарушитель находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

На место происшествия был вызван наряд ДПС.

В настоящее время в отношении правонарушителя 1976 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.