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Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:4521 октября 2017Просмотров: 50

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 21 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Безопасность на производстве зависит от сотрудников. На Кольской ГМК подвели итоги работы по охране труда.

Положительная динамика. На производственных объектах Кольской ГМК в Печенгском районе завершила работу группа аудиторов «Норникеля».

В Красноярске подвели итоги конференции "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере", которую провёл "Норникель" в партнёрстве с Сибирским федеральным университетом.

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