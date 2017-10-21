Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

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Сегодня в выпуске:

Безопасность на производстве зависит от сотрудников. На Кольской ГМК подвели итоги работы по охране труда.



Положительная динамика. На производственных объектах Кольской ГМК в Печенгском районе завершила работу группа аудиторов «Норникеля».



В Красноярске подвели итоги конференции "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере", которую провёл "Норникель" в партнёрстве с Сибирским федеральным университетом.