Россия снимет ограничения на поставки томатов из Турции с 1 ноября

Председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в субботу, что Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября.

Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждали снятие ограничений, в том числе, по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 тыс. тонн томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», - сказал Александр Новак .

Ранее Россия планировала снять ограничения на ввоз турецких томатов с 1 декабря этого года.