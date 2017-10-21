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Россия снимет ограничения на поставки томатов из Турции с 1 ноября

16:0021 октября 2017Просмотров: 85

Председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в субботу, что Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября.

Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждали снятие ограничений, в том числе, по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 тыс. тонн томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», - сказал Александр Новак .

Ранее Россия планировала снять ограничения на ввоз турецких томатов с 1 декабря этого года. 

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