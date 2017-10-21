Сегодня – закрытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Сегодня в Сочи проходит закрытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 15.30 на «Медал Плаза» началось грандиозное заключительное шоу «Россия».

Праздник открыл ансамбль из Костромы.

Участники и гости фестиваля отправилась в путешествии по необъятной России. На огромном экране, установленном на сцене, зрителей познакомили с нашей страной: от Владивостока до Калининграда. Была представлена и столица Заполярья – Мурманск.

На шоу «Россия» также выступили знаменитые «Бурановские бабушки» и коллективы из множества регионов России: ансамбль «Вайнах» из Чечни, хор из Рязани, камчатский национальный ансамбль «КОРИТЭВ» и другие.

Одним из зрителей концерта стал президент России Владимир Путин.

Он выступил перед собравшейся молодежью и отметил, что каждый участник Всемирного фестивали оставил частичку своего сердца в России, а взамен Россия останется в их сердцах.

«Будущее начинается здесь и сейчас. Будущее – это вы. Всего самого лучшего, дорогие друзья! Спасибо вам», - обратился глава России по-английски к собравшимся на площади людям.

Когда президент завершил свою речь, небольшой дирижабль, летающий над собравшими на «Медал Плаза» зрителями, сделал групповое фото.

После шоу «Россия» гостей и участников фестиваля ждет красочная церемония закрытия ВФМС-2017 в 20:00.

Кульминацией станет фейерверк, который будет запущен под специально написанную к фестивалю музыку с частотой более 10 выстрелов в секунду, сообщает ТАСС.

Напомним, что в Сочи проходит проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.