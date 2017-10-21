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В Коле прошли соревнования водителей «Скорой помощи»

15:3021 октября 2017Просмотров: 70

13 команд со всей Мурманской области приехали в Колу (именно водители медучреждений из этого города лучше всех показали себя на предыдущих соревнованиях).

Все команды сначала прошли теоретический этап - билеты с нестандартными вопросами. Затем их ждали два практических задания: транспортировка пациента и фигурное вождение. 

Заезды проходили не на медицинских микроавтобусах, а на легковой машине, что для некоторых участников стало дополнительным испытанием.

«Легковая машина - это не моё», - признался один из водителей скорой помощи.

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