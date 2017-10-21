В Мурманске за десять дней столкнулись более 300 машин

За последние десять дней на территории Мурманска зафиксировано более 300 столкновений транспорта и 17 ДТП с пострадавшими.

Травмы получили более 20 человек: опрокидывание, наезд на препятствие, наезды на пешеходов.

2/3 всех дорожных происшествий - это столкновения транспорта, значительное количество которых объясняется не только изменением погодных условий и несознательностью водителей, не заменивших летнюю резину на зимнюю.

Инспекторы предупреждают: проезд любого перекрестка требует от водителя повышенного внимания.

Самыми частыми причинами столкновений на перекрестках становятся действия водителей, совершающих левый поворот или разворот, не предоставив преимущество движущемуся встречному транспорту, или не убедившись, что автомобили, движущиеся в попутном направлении, не совершают аналогичный маневр.

На особенно оживленных перекрестках некоторые водители с затруднением определяют правило правой руки для движущихся потоков, сообщает ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску.

Поэтому инспекторы ОБ ДПС ГИБДД советуют водителям не спешить и не начинать маневры, не убедившись в отсутствии встречного транспорта. Особенно опасна спешка и излишняя самоуверенность при неблагоприятных дорожных условиях и недостаточной видимости.

Начинающим автомобилистам не лишним будет перед поездками запланировать маршрут движения и с помощью различных современных Интернет-приложений заранее ознакомиться с его особенностями (направлением главной и второстепенных дорог, движением по полосам, расположением пешеходных переходов и др.). Это позволит избежать излишних экстренных перестроений, нервозности и создания аварийных ситуаций.