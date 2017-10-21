В России владельцев смартфонов могут наделить некоторыми правами дорожных инспекторов

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который наделяет владельцев смартфонов некоторыми правами сотрудников ГАИ.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

Согласно законопроекту, внесенному правительством РФ, на основании данных ,которые представят «народные» инспекторы, можно будет назначать наказания без составления административного протокола.

Сейчас же законом установлено, что информация, поступающая от граждан, является лишь поводом к возбуждению административного дела.

Если законопроект будет принят, для борьбы с правонарушителями нужно будет сначала зарегистрироваться на портале госуслуг, а также приобрести смартфон с функцией видеозаписи и возможностью установки специализированного программного обеспечения.