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Не уступил пешеходу - плати штраф

11:3022 октября 2017Просмотров: 99

С целью профилактики аварийности и пресечения нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, на территории Мурманской области с 23 по 29 октября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

В рамках данного мероприятия будут проведены рейды с привлечением представителей общественных организаций и объединений. Кроме того, будут организованы проверки состояния технических средств организации и регулирования дорожного движения в местах расположения регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

Информация УГИБДД УМВД России по Мурманской области

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