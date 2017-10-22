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В России изменится схема диспансеризации населения

14:1022 октября 2017Просмотров: 104

По сообщению РИА Новости, глава минздрава заявила, что некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще - раз в два года. Сейчас такое обследование проводится раз в три года. И только дети участвуют в диспансеризации каждый год.

"С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска",  сказала Скворцова.

Ранее сообщалось, что со следующего года порядок диспансеризации станет более таргетным, а детские исследования будут перенесены из образовательных учреждений в медицинские.
 

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