В России изменится схема диспансеризации населения

По сообщению РИА Новости, глава минздрава заявила, что некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще - раз в два года. Сейчас такое обследование проводится раз в три года. И только дети участвуют в диспансеризации каждый год.

"С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска", — сказала Скворцова.

Ранее сообщалось, что со следующего года порядок диспансеризации станет более таргетным, а детские исследования будут перенесены из образовательных учреждений в медицинские.

