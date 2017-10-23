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20-летний мурманчанин украл шуруповерт из гипермаркета

10:4523 октября 2017Просмотров: 99

В дежурную часть полиции Мурманска обратилась директор гипермаркета строительных материалов. Женщина сообщила, что из торгового зала похищен шуруповерт стоимостью 5400 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, а также опросили возможных очевидцев происшедшего. Эксперт снял отпечатки пальцев и другие следы, имеющиеся на месте преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Мурманска.

Похищенное имущество изъято у злоумышленника в ходе выемки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы  на срок до 2 лет, сообщает УМВД России по городу Мурманску. 

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