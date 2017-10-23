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28 октября в Мурманске пройдет встреча с писателем Юрием Поляковым

11:0023 октября 2017Просмотров: 63

В Мурманск приезжает писатель Юрий Поляков, по пьесам которого на сцене Мурманского областного драматического театра поставлены два спектакля: «Одноклассники» и «…Будем жить как боги?..».

Встреча с писателем состоится 28 октября в Мурманском областном драматическом театре.

В 17:30 Юрий Михайлович встретится с творческой интеллигенцией, знатоками и любителями театра, ответит на их вопросы. 

Встреча состоится 28 октября в 17:30 на Малой сцене театра по адресу: проспект Кольский, 131а (бывший кинотеатр «Атлантика»).

После встречи, в 19:00, Юрий Поляков посмотрит спектакль «…Будем жить как боги?..», поделится своими впечатлениями от просмотра спектакля, поставленного заслуженным деятелем искусств России Султаном Абдиевым по его пьесе.

Встреча с писателем состоится по пригласительным билетам бесплатно, сообщает Мурманский областной драматический театр.

 

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