Бойцы Северного флота осваивают альпинизм

На воде, на земле, в воздухе, а теперь еще и в горах. На Северном флоте впервые создали центр горной подготовки. Он расположен в Печенгском районе, рядом с поселком Спутник. Там уже прошло первое занятие по основам альпинизма.

Морской пехотинец должен быть готовым к работе в любых условиях - говорят военные. И тут же доказывают, что это действительно так. Морпехи преодолевают реку по навесной переправе. В полном снаряжении, с оружием. Потом - поднимаются по вертикальной скале.



Кирилл Никулин, начальник штаба бригады морской пехоты Северного флота: «Оборудовано три учебные точки, это переправа через реку, спуск по перилам, подъем по вертикальной стене. Военнослужащие выполняют нормативы по горной подготовке, как в одиночку, так и в парах, и в составе разведывательных групп.

Работа в горах требует высокой сосредоточенности, хорошей физической и психологической подготовки - говорит Андрей, инструктор по горной подготовке. Как разведчику, ему нельзя показывать лицо и раскрывать фамилию. Альпинизм - технически сложный и травмоопасный вид спорта. Так что страховке уделяется особое внимание.



Андрей, инструктор по горной подготовке бригады морской пехоты: «Страховка - это основополагающий элемент, поскольку от страховки зависит травматизм и жизнь военнослужащего в целом. А у нас безопасность на первом месте».



Горная подготовка, наряду с воздушно-десантной, морской и физической подготовкой войдет в учебную программу бойцов разведывательных и спецподразделений морской пехоты. Также на новом полигоне будут заниматься военные сухопутных войск и отряды по борьбе с подводными диверсантами.